شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بالوادى الجديد وتطوير مكتب عمل بأشمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بشأن استكمال عمليات الحصر والتسجيل للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمجمع المصالح الحكومية المميكن وجامعة الوادي الجديد بمدينة الخارجة ، وكذلك متابعة تنفيذ الدورات التدريبية علي مهنة التفصيل والخياطة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة، ومهنة الطباعة على المنسوجات والأواني الفخارية للفتيات بمركز التدريب المهني بالخارجة ضمن بمبادرة " هن قادرات " .

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد في تقريره للوزارة، أنه استانفت وحدة العمالة غير المنتظمة بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمجمع المصالح الحكومية المميكن بمدينة الخارجة ، وجامعة الوادى الجديد ، تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية القوى العاملة لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التى تقدمها المديرية للمسجلين في قاعدة بياناتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والصحية والقيام بعمليات التسجيل والحصر من مواقع العمل على ارض الواقع .

وأضاف مدير المديرية: " متابعة تنفيذ الدورات التدريبية علي مهنة التفصيل والخياطة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.. و "مهنتك مستقبلك" التى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يجتاجها سوق العمل بالمحافظات ، واستعراض جانب من منتجات المتدربات اللاتي قدمن الشكر للمديرية والوزارة على جهودهم الفعالة في توفير فرص العمل الحقيقية وفرص التدريب المناسبة لتأهيلهم لدخول سوق العمل ، مؤكداً إستمرار المديرية في توفير البرامج التدريبية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً والاهتمام بتدريب الشباب بالقرى الأكثر احتياجا تماشياً مع رؤية مصر 20:30 والتنمية المستدامة ."

وتلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بشان افتتاح مكتب تشغيل أشمون بعد تطويره وتجديده وإعادة هيكلته ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتطوير أنظمة العمل داخل المديريات ومكاتبها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك من خلال المنظومة الرقمية التى بدأتها الوزارة لرقمنة كافة ملفات عملها في إطار إستراتيجية التحول الرقمى ورؤية مصر 2030 .

وأوضح المهندس سعد عبدالحميد مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية في تقريره للوزارة ، أنه تم افتتاح مكتب تشغيل أشمون وذلك بعد تجديده وإعادة هيكلته واستلامه بعد التطوير، وذلك فى حضور لجنة من القوى العاملة والمحافظة، ومدير منطقة عمل أشمون، واشار أن المديرية حرصت على تطوير مكتب التشغيل بأشمون فى اسرع وقت للأهميته وموقعه الجغرافى الذى يخدم العديد من المواطنين ، كما حرصت على تزويد المكتب الجديد بكافة الأجهزة والذي تم هيكلته ضمن مبادرات التطوير والتجديد إكمالاً للخطط والجهود الهادفة للإرتقاء بمستوى الخدمات.

وأضاف مدير المديرية أنه تم العمل على تطوير وتحديث المكتب ومتابعة سير عملية التنفيذ ضمن الفترة الزمنية المحددة ، وأن هذا المكتب سيساهم في تطوير واقع الخدمات المقدمة باعتباره يقع ضمن منظومة حيوية للتيسير على المواطنين ونقلة نوعية بالنسبة للعاملين بالمنطقة .