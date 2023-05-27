شكرا لقرائتكم خبر عن AP: جيل بايدن تحضر الزفاف الملكى فى الأردن وتزور مصر والمغرب والبرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن السيدة الأولى الأمريكية، جيل بايدن، ستروج لتعزيز تمكين النساء والشباب أثناء رحلتها القادمة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، حيث ستزور الأردن لحضور الزفاف الملكى للأمير حسين بن عبدالله فى الأول من يونيو، وستزور مصر والمغرب والبرتغال.

ومن المقرر أن تغادر السيدة الأولى الأربعاء في رحلة تستغرق ستة أيام، وشارك مكتبها بعض التفاصيل مع وكالة "أسوشيتد برس."

وأوضحت الوكالة أن هذه أول زيارة لجيل بايدن للشرق الأوسط بصفتها السيدة الأولى، حيث سافرت إلى ناميبيا وكينيا في فبراير.

قالت فانيسا فالديفيا، المتحدثة باسمها: "تعتقد السيدة الأولى أن دعم الشباب في جميع أنحاء العالم أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا المشترك، حيث يقع التعليم والصحة والتمكين في صميمه".

وقالت فالديفيا في رسالة بالبريد الإلكتروني: "بزيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستواصل السيدة الأولى البناء على عملها لتمكين الشباب، وإعادة تأكيد التزامنا بتعزيز شراكاتنا وتعزيز أولوياتنا المشتركة في المنطقة". .

وفي عمان، عاصمة الأردن، ستحضر بايدن حفل زفاف صاحب السمو الملكي ولى العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والمهندسة المعمارية رجوة آل السيف.

تربط الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى صداقة عميقة وطويلة الأمد مع والدي ولي العهد، الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا.

وأوضحت الوكالة أنه عندما كان جو بايدن نائبًا للرئيس، غالبًا ما التقى هو والملك عبد الله على الإفطار عندما سافر الملك إلى واشنطن لزيارة ابنه ، الذي كان طالبًا في جامعة جورجتاون. كما زار عبد الله بايدن في منزله في ديلاوير بعد عودة بايدن إلى حياته الخاصة.

التقى الاثنان ثلاث مرات على الأقل منذ أن أصبح بايدن رئيسًا ، مرتين في البيت الأبيض ومرة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وفي مصر والمغرب، ستتواصل جيل بايدن مع النساء والشباب مع التركيز على الاستثمارات الأمريكية التي تساعد في دعم برامج التعليم والجهود المبذولة لزيادة الفرص الاقتصادية.

وفي البرتغال، ستساعد السيدة الأولى وزارة الخارجية الأمريكية في الاحتفال بالذكرى الستين لبرنامج الفن في السفارات، لتسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه الفنون في الدبلوماسية.