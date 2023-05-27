شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تحقق فى واقعة فتح مظروف أسئلة بالخطأ لطلبة الدبلومات الفنية بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفني بأنه في إطار واقعة فتح مظروف الامتحان التحريري لمادة الرياضيات العامة لطلاب الدبلومات الفنية اليوم داخل إحدى لجان محافظة قنا، بدلا من مظروف امتحان التربية الدينية للتعليم الصناعي، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الفور بإحالة المسئولين في المطبعة وكافة المسئولين المتسببين في هذا الخطأ للتحقيق العاجل بالشئون القانونية بالوزارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي تابع أيضا فور حدوث الواقعة، كافة الإجراءات الخاصة بتسليم امتحان مادة التربية الدينية لطلاب اللجنة مع منحهم الوقت المخصص للامتحان بالكامل، بالتوازي مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة، بالإضافة إلى طباعة الامتحان البديل لمادة الرياضيات العامة وتوزيعه في اليوم المخصص له وفقا لجدول الامتحانات.