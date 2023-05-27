شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إعلان نتائج طلاب الصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى بمدارس الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن مدارس محافظة الجيزة، غدا الأحد، نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي، وذلك وفقا لجدول إعلان نتائج آخر العام لصفوف النقل المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأكدت المديرية حرصها على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل المختلفة وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع الطلاب وأولياء الأمور فى كشوف بأماكن واضحة داخل المدارس، للتسهيل عليهم ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت مواعيد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمحافظة الجيزة، على النحو التالي:

أولا: المرحلة الابتدائية

-السبت الموافق 27/5/2023: إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي.

-الأحد الموافق 28/5/2023: إعلان نتائج الصف الخامس الابتدائي.

-الإثنين الموافق 29/5/2023: إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي.

ثانيا: المرحلة الإعدادية

-السبت الموافق 27/5/2023: إعلان نتائج الصف الأول الإعدادي.

-الأحد الموافق 28/5/2023: إعلان نتائج الصف الثاني الإعدادي.