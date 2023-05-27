شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد محاولات الغش بامتحانات الدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت صباح اليوم السبت الموافق 27 / 5 / 2023 الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية، (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وفق الجدول المعتمد، وذلك في مادتى اللغة العربية، والتربية الدينية، حيث إنه قد أدى اليوم عدد (715432) طالبا وطالبة الامتحانات في عدد (2542) لجنة بجميع النوعيات.

وصرح الدكتور محمد مجاهد – نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، بأن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، كما أكد على تحقيق الانضباط والنظام وباتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

كما تواصلت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وفى سياق متصل، قام الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية والاستاذ هاشم علي جامع نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، بتفقد عدد من اللجان ومنها: لجنة مدرسة 6 أكتوبر الفنية الصناعية المتقدمة بالحى الرابع، لجنة مدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالحى 11، لجنة مدرسة 6 أكتوبر المتقدمة للشئون الفندقية السياحية بمحافظة الجيزة، وتم التنبيه على عدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب والتأكد من استخدام العصا الالكترونية، وقدم الدكتور محمد موسى عمارة واجب العزاء فى فقيد الواجب بهاء الدين عبد المنعم السيد بدوى ــ الذى وافته المنية إثر هبوط حاد بالدورة الدموية أثناء تأدية عمله بلجنة مدرسة فارسكور الصناعية بنات (صناعى) بمحافظة دمياط.

وتم متابعة عدد (51) لجنة على مستوى الجمهورية من خلال المسئولين عن إدارة العملية الامتحانية لكافة لجان السير بجميع النوعيات (صناعى – زراعى – تجارى – فندقى).