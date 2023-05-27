شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل المفوض السامى لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، فيليبو جراندى المُفوض السامى لشئون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة والوفد المُرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك.

وأعرب المسئول الأممى عن تقديره لجهود الدولة المصرية والأجهزة الأمنية فى استقبال اللاجئين وتقديم كافة أُطر الرعاية اللازمة لهم ، مُؤكداً حرص المنظمة الدولية على تعزيز قنوات الإتصال والتعاون مع وزارة الداخلية المصرية.

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة المُفوض السامى لشئون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة والوفد المُرافق له للقاهرة ، مؤكداً حرص الدولة المصرية وأجهزة وزارة الداخلية على دعم وتعزيز جهود المنظمة والمجتمع الدولى فى ضوء التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.