شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تنسق مع دار الإفتاء لنشر كتاب الحج والعمرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نسقت وزارة الداخلية مع دار الإفتاء المصرية لنشر كتاب الحج والعمرة الصادر عن دار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والبوابة المصرية الموحدة للحج على موقع الوزارة الإلكترونى.. لتقديم النصائح والإرشادات للحجاج والمعتمرين.. ولتحميل الكتاب يرجى الدخول على الرابط التالى. https://moi.gov.eg/pdf/hij-anual.pdf جاء ذلك فى إطار الاهتمام ورعاية حجاج بيت الله الحرام وتزامناً مع بدء موسم الحج لعام 1444هــ..

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