شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا نشاط للرياح وأمطار رعدية تصل للسيول والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، وعلى رأسهم الرئيس "يورى موسيفينى"، رئيس جمهورية أوغندا الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمين عام جامعة الدول العربية، وسكرتير عام منظمة الإيجاد، ومبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة للقرن الأفريقي.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، وعلى رأسهم الرئيس "يورى موسيفينى"، رئيس جمهورية أوغندا الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمين عام جامعة الدول العربية، وسكرتير عام منظمة الإيجاد، ومبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة للقرن الأفريقي.

صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفني بأنه في إطار واقعة فتح مظروف الامتحان التحريري لمادة الرياضيات العامة لطلاب الدبلومات الفنية اليوم داخل إحدى لجان محافظة قنا، بدلا من مظروف امتحان التربية الدينية للتعليم الصناعي، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الفور بإحالة المسئولين في المطبعة وكافة المسئولين المتسببين في هذا الخطأ للتحقيق العاجل بالشئون القانونية بالوزارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

الرئيس السيسي يؤكد وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى السودانالرئيس السيسى يشدد على احترام مصر لإرادة الشعب السودانى وعدم التدخل فى شئونه الداخلية"التعليم" تحقق فى واقعة فتح مظروف أسئلة بالخطأ لطلبة الدبلومات الفنية بقناغدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية تصل للسيول والعظمى بالقاهرة 34

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية. وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وجهت المديريات التعليمية المدارس بإعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والعام الدراسى فى مكان ظاهر بالمدرسة، مع إتاحتها إلكترونيا إذا أمكن ذلك، مضيفة أنه من حق جميع الطلاب معرفة نتائج الامتحانات فى توقيت واحد، مع فتح باب التظلمات على النتائج وفق الضوابط القانونية حيث يقدم الطالب الذي يرغب فى التظلم بطلب للإدارة والمدرسة تفحصه داخل الكنترول للتأكد من أن الطالب حصل على درجاته .

التعليم توجه بإعلان نتائج امتحانات صفوف النقل فى المدارسالهيئة العامة للاستثمار تسلم رخصتين ذهبيتين جديدتين لإنتاج الأجهزة المنزلية

سلم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رخصتين ذهبيتين في قطاع إنتاج الأجهزة المنزلية والسلع المُعمرة بمدينة العاشر من رمضان، ليصبح إجمالي عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 15 شركة.

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن السيدة الأولى الأمريكية، جيل بايدن، ستروج لتعزيز تمكين النساء والشباب أثناء رحلتها القادمة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، حيث ستزور الأردن لحضور الزفاف الملكى للأمير حسين بن عبدالله فى الأول من يونيو، وستزور مصر والمغرب والبرتغال. AP: جيل بايدن تحضر الزفاف الملكى فى الأردن وتزور مصر والمغرب والبرتغال

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع فى تنفيذ اللمسات الأخيرة لمشروع سكن بديل العشوائيات الذى يتم تنفيذه بمدينة العبور الجديدة، تمهيداً لتسليم المستحقين، لافتاً إلى أن المشروع يضم 96 عمارة بإجمإلى 3360 وحدة سكنية و96 وحدة إدارية و96 محلا تجاريا، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسى ومول تجارى ومركز طبى وحضانة.

يفتتح السيد القصير وزير الزراعة الزراعة واستصلاح الاراضى يرافقه عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء معرض زهور الربيع الـ90 في حديقة المتحف الزراعي بالدقى المعرض والذى يستمر لمدة شهر من التاسعة صباحا الى التاسعة مساءا يوميا.

اختتمت أسعار الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ظل تغير في توجهات أسواق الذهب على المدى القصير بعد اغلاقه تحت مستوى الدعم 1950 دولار للأونصة، في ظل انتعاش لمستويات الدولار بدعم من البيانات الاقتصادية. أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 76000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 729 شاحنة و88 سيارة. ميناء سفاجا يستقبل السفينة ANTHEA وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي 1.6 % تراجعاً في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

وزير الإسكان: وحدات مشروع سكن بديل العشوائيات بمدينة العبور الجديدة‫وزير الزراعة يفتتح معرض زهور الربيع فى المتحف الزراعى بالدقى