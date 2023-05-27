شكرا لقرائتكم خبر عن المجمعات الاستهلاكية تطمئن المواطنين: أرصدة اللحوم الحية تكفي لبعد عيد الأضحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجارى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إنه لدينا لحوم سودانية حية تكفى لبعد عيد الأضحى المبارك، وسعر الكيلو 195 جنيها، مضيفا: أطمئن المواطنين بوجود أرصدة للحوم حية، مؤكدا أن زحام المواطنين على المجمعات يدل على ثقتهم بالذبائح الحية الطازجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى عبر برنامجه مانشيت المذاع على قناة سى بى سى : " ضخ الذبائح السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 195 جنيها للكيلو بداية من اليوم.. وطرح 150 ذبيحة سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية يوميا".

وتابع : " كيلو الكبدة السوادنى بـ 195 جنيها.. من سعة ما تعينت فى المجمعات الاستهلاكية بأكل من المجمعات بسبب أن هناك رعاية بيطرية فى المجمع الاستهلاكى يتم الكشف على العجول وطبقا للمواصفات القياسية المصرية".