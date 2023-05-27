شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يضع محددات إنقاذ السودان أمام قمة مجلس الأمن الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يضع محددات إنقاذ السودان أمام قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي.. الرئيس: ضرورة التوصل لوقف شامل لإطلاق النار ووجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.. الهيئة العامة للاستثمار تسلم رخصتين ذهبيتين لإنتاج الأجهزة المنزلية.. انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية

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الرئيس السيسى يضع محددات إنقاذ السودان أمام قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي.. الرئيس: ضرورة التوصل لوقف شامل لإطلاق النار ووجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.. واحترام إرادة الشعب السودانى وعدم التدخل فى شؤونه الداخلية.. التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية تتجاوز حدود الدولة.. ومصر التزمت بمسؤولياتها عبر استقبال 150 ألف مواطن سودانى بجانب استضافة 5 ملايين سودانى تتم معاملتهم كمواطني

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