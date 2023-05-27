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الأوقاف: افتتاح 8 مساجد يوم الجمعة المقبل منها 7 جديدة

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف ( 8 ) مساجد يوم الجمعة الموافق 2 / 6 / 2023م، منها ( 7 ) مساجد جديدة  أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1163 ) مسجدًا منها ( 939 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 224 ) مسجدًًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

1. الكبير – الشبلي - الجمالية

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

2. عزبة صديق – صفط الحرية – إيتاي البارود

3. النور – بشير أغا - الرحمانية

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

4. عبده – عزبة عبده – الورق – سيدي سالم

5. التقوى – عقلة القبلية – سيدي سالم غرب 

 

 

 

 

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

6. القبلي – قرية الرهاوي – منشأة القناطر

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

7. التوحيد – الفاروقية –  بنها أول

ثانيًا: مساجد الصيانة: 

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

1. الرشايدة – الحلفاية  قبلي – نجع حمادي

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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