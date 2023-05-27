شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح 8 مساجد يوم الجمعة المقبل منها 7 جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف ( 8 ) مساجد يوم الجمعة الموافق 2 / 6 / 2023م، منها ( 7 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1163 ) مسجدًا منها ( 939 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 224 ) مسجدًًا صيانة وتطويرًا. أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف الدقهلية م المسجد وعنوانه 1. الكبير – الشبلي - الجمالية مديرية أوقاف البحيرة م المسجد وعنوانه 2. عزبة صديق – صفط الحرية – إيتاي البارود 3. النور – بشير أغا - الرحمانية مديرية أوقاف كفر الشيخ م المسجد وعنوانه 4. عبده – عزبة عبده – الورق – سيدي سالم 5. التقوى – عقلة القبلية – سيدي سالم غرب مديرية أوقاف الجيزة م المسجد وعنوانه 6. القبلي – قرية الرهاوي – منشأة القناطر مديرية أوقاف القليوبية م المسجد وعنوانه 7. التوحيد – الفاروقية – بنها أول ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف قنا م المسجد وعنوانه 1. الرشايدة – الحلفاية قبلي – نجع حمادي

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