شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.. الحوار الوطنى يعقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون إنشاء مجلس أعلى للتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى في اجتماعه اليوم، عقد جلسة خاصة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وسيتم عقد الجلسة، يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023، حيث تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.