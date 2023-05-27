شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: السودان تضبط شبكات متخصصة في تزوير التأشيرات لدخول مصر ودول الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن السلطات السودانية تمكنت من ضبط شبكات إجرامية متخصصة فى تأشيرات الدخول والأختام إلى مصر ودول الجوار السودانى، مستغلة الأوضاع فى البلاد.

ولفت القناة إلى أن وسائل إعلام سودانية كشفت عن ورود معلومات إلى السلطات تفيد بقيام شبكات متخصصة فى السفر بعدة ولايات سودانية لتسليم عدد من الجوازات لأشخاص بها تأشيرات مزورة لدول الجوار وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأكدت القناة أنه تم ضبط بعضهم وفى حوزتهم مجموعة من الاختام والأحبار والأدوات التى يقومون باستخدامها فى التزييف.