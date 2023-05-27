شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة النقض تنفى إصدار حكم بشأن شركات التطوير العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة النقض بيانا نفت فيه ما تم نشرة وتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية من صدور حكم قضائي من محكمة النقض بشأن شركات التطوير العقارى بزيادة سعر متر المباني ومد مهلة التنفيذ والإستلام.

وقال البيان: جارى التحقيق بشأن هذا النشر المغلوط وتناشد محكمة النقض كافة وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار .