شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تنشر نتيجة المسابقة البحثية لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الاوقاف أسماء الفائزين في المسابقة البحثية لعام 2023م بفروعها الأربعة ، وهي على النحو التالي:



نتيجة المسابقة البحثية لعام 2023



نتيجة المسابقة البحثية لعام 2023

الجدير بالذكر انه في إطار التعريف بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وبيان أخلاقه وشمائله ، تطلق وزارة الأوقاف مبادرة "اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم)" ، ويأتي إطلاق هذه الحملة بغية التذكير وإلقاء الضوء والتعريف وبيان قدر نبينا (صلى الله عليه وسلم) بكل لغات العالم ، وذلك غدًا الأحد الساعة العاشرة والنصف صباحًا من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة ، وهدفها الرئيس بيان فضل ومكانة نبينا (صلى الله عليه وسلم) وعظيم قدره.

كما تهدف إلى بيان أن حُبَّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واتباع سنته لا يدفعان أبدًا إلى التواكل أو البطالة أو الكسل أو عدم الأخذ بالأسباب ، إنما يدفعان وبقوة إلى العمل والإنتاج والإتقان ، كما علمنا نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ اللهَ يحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكم عملًا أنْ يُتقِنَه"، وقال (صلى الله عليه وسلم): "ما أكلَ أحدٌ طعامًا قطُّ ، خيرًا من أنْ يأكلَ من عمَلِ يدِهِ وإنَّ نبيَّ اللهِ داودَ كان يأكلُ من عمَلِ يدِهِ" ، وقال (صلى الله عليه وسلم): "لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً علَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ له مِن أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ"، فديننا دين التوكل والأخذ بالأسباب لا التواكل أو إهمال الأخذ بالأسباب.