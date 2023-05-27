شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معرض "البداية"‎ للدكتورة صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين غداً.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم الدكتورة صفية القبانى، نقيب الفنانين التشكيليين، فعاليات معرضها الجديد، بعنوان "البداية"، للرسم والتصوير، غداً الأحد 28 مايو الحالى بالزمالك، بحضور عدد كبير من محبى الفن والنقاد وكبار الفنانين، وأعضاء هيئة التدريس فى كليات الفنون الجميلة، ويحتوى المعرض على حوالى 30 عملًا فنيًا من إنتاجها، تنتمى للفنون التشكيلية المعاصرة، وهى التجربة الأولى للفنانة من حيث تنظيم معرض للرسم والتصوير، وتتضمن الأعمال بيوت ومناظر طبيعية تعبر عن مشاعرها، وتسلط الضوء على ما يدور فى خيالها.



عمل فنى للدكتورة صفية القبانى

قالت الدكتورة صفية القبانى، نقيب الفنانين التشكيليين، من خلال صفحتها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك": إلى جانب الأعمال الفنية، هناك 30 اسكتش من فترة تدريبى فى كلية الفنون الجميلة بالزمالك فى الثمانينات، وبعض الاسكتشات موقعة بتوقيع الكبير حامد ندا، بالإضافة إلى أول اسكتش لمشروع التخرج الذى قمت به، تشمل هذه الأعمال ذكريات 35 عامًا منذ دخولى الكلية فى عام 1982، وأتوجه بالشكر والتقدير لأصدقائى وعائلتى الذين دعمونى وساندونى لإتمام هذا المعرض.



أعمال فنية للدكتورة صفية القبانى بمعرض البداية

من أبرز الحضور بمعرض "البداية"‎ للدكتورة صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين كلاً من: الدكتور ممدوح مهدى، رئيس جامعة حلوان السابق، الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، الدكتور عزالدين عبدالعزيز، الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، الدكتور حمدى أبو المعاطى نقيب الفنانين التشكيلين الأسبق، والدكتور شريف فخرى، والدكتور عمرو سامى عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك، والدكتور أحمد هنو، والدكتورة أمنية يحيى، وكيل كلية الفنون الجميلة بالزمالك لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور طاهر عبد العظيم، الأستاذ بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتورة زينب نور أستاذ الجداريات بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.



أعمال فنية للدكتورة صفية القبانى بمعرض البداية

كما تفقد معرض الدكتورة صفية القبانى الفنان عمرو فهمى رسام الكاريكاتير، الدكتور محمد السريحى، الدكتورة أسماء النواوى، والدكتورة عليا عبد الهادى عميدة كلية الفنون الجميلة بعمان سابقاً، والدكتور أحمد صقر عميد كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا سابقاً، الفنان أحمد الباز أمين نقابة التشكيليين بالإسكندرية، والدكتورة رانيا يحيى والدكتورة جهاد محمود، وأعضاء مجلس إدارة نقابة الفنانين التشكيليين وعلى رأسهم الدكتورة مرفت السويفى أمين صندوق النقابة، والدكتورة حنان سمير عضو مجلس الإدارة وأستاذة الجرافيك.



أعمال فنية للدكتورة صفية القبانى بمعرض البداية

جدير بالذكر أن الفنانة الدكتورة صفية طه محمود القبانى خريجة قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، تتلمذت على يد الفنان الكبير زكريا الزينى، وقالت إنها كانت تعشق فنه وإنسانيته فهو مدرسة فى الفن. الدكتورة صفية أستاذ التصوير الجدارى وعميدة كلية الفنون الجميلة الأسبق بجامعة حلوان، حصلت على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة تصوير عام 1988، وماجستير الفنون الجميلة تصوير "شعبة جدارى"، بعنوان "الجداريات المصرية القديمة والإستفادة من بعض رموزها فى الجداريات المصرية الحديثة" عام 1993، وحصلت على الدكتوراه بكلية الفنون الجميلة قسم تصوير شعبة جدارى بعنوان: "الحفاظ على التصوير الجدارى من خلال أساليب التصوير الحديثة" من جامعة حلوان عام 1996.



أعمال فنية للدكتورة صفية القبانى بمعرض البداية

يذكر أن الدكتورة صفية القبانى تولت منصب عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان من 2015 إلى 2018 ، رئيس مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك خلال الفترة من 2015 حتى 2018، ونائب رئيس لجنة المقتنيات الفنية بوزارة الثقافة خلال الفترة من 2020 إلى 2021، والنقيب العام للفنانين التشكيليين منذ عام 2020.



أعمال فنية للدكتورة صفية القبانى بمعرض البداية



الدكتور أحمد حسنى أستاذ العمارة الداخلية والدكتورة صفية وعدد من الحضور



الدكتور عمرو سامى عميد فنون جميلة بالزمالك وعدد من الحضور



الدكتور ممدوح مهدى والدكتور أحمد هنو



الدكتورة أمنية يحيى



الدكتورة زينب نور أستاذ الجداريات بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



الدكتورة صفية وفنان الكاريكاتير عمرو فهمي



الدكتورة صفية وابنتها



الدكتورة صفية والدكتور أحمد هنو



الدكتورة صفية والدكتور طاهر عبد العظيم



الدكتورة صفية والدكتورة عليا عبدالهادى



الدكتورة صفية والزميل الصحفى باليوم السابع جمال عبدالناصر



الدكتوره أسماء الدسوقي وعدد من الطالبات بفنون جميلة



جانب من الحضور بمعرض البداية‎



جانب من الحضور بمعرض البداية‎ للدكتورة صفية القبانى



جانب من الحضور بمعرض البداية‎ للدكتورة صفية القبانى



جانب من الحضور بمعرض البداية‎ للدكتورة صفية القبانى



جانب من الحضور بمعرض البداية‎ للدكتورة صفية القبانى



جانب من الحضور بمعرض البداية‎ للدكتورة صفية القبانى



جانب من الحضور بمعرض البداية‎ للدكتورة صفية القبانى



جانب من الحضور بمعرض البداية‎ للدكتورة صفية القبانى



جانب من الحضور بمعرض البداية‎ للدكتورة صفية القبانى



جانب من الحضور بمعرض البداية‎ للدكتورة صفية القبانى



جانب من الحضور بمعرض الدكتورة صفية القبانى



جانب من الحضور بمعرض الدكتورة صفية القبانى



جانب من الحضور بمعرض الدكتورة صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين



عمل فنى للدكتورة صفية القبانى



عمل فنى للدكتورة صفية القبانى



عمل فنى للدكتورة صفية القبانى







عمل فنى للدكتورة صفية القبانى



عمل فنى للدكتورة صفية القبانى

عمل فنى للدكتورة صفية القبانى



عمل فنى للدكتورة صفية القبانى