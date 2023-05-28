شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: اقتربنا من معدل الاحتياطى العالمى ولدينا 18 ألف ميجاوات يوميا والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مصر اقتربت من الوصول إلى معدل الاحتياطى العالمى بالشبكة والذى يقدر بنسبة 25% من الطاقة المولدة، لافتاً إلى أن مصر أصبح لديها احتياطى يومي بالشبكة يصل إلى 18 ألف ميجا وات و هو ما يسمح بالتوسع في مشروعات الربط الكهربائى مع جميع دول العالم للاستفادة من هذه القدرات الاحتياطية التي تزيد بشكل مستمر بشكل يجذ المستثمرين إلى مصر.
وأشار الوزير إلى أن مصر لم تشهد أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ10 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية ولو مرة واحدة ، مشيرا إلى أن أعمال التطوير التى حدثت فى الشبكة خلال السنوات القليلة الماضية جعلت الشبكة قادرة على مواجهة أى تحديات أو صعوبات تواجه استقرار الشبكة وانتظام توصيل التيار للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية بجودة عالية.
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