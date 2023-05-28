"مدارس الجيزة" تعلن نتائج طلاب الصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى

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القاهرة - سامية سيد - تعلن مدارس محافظة الجيزة اليوم الأحد، نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادى، وذلك وفقا لجدول إعلان نتائج آخر العام لصفوف النقل المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إعلان النتائج بلوحة الإعلانات داخل المدارس دون تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسمى.

وأشارت إلى أنها حرصت على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل صفوف النقل وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع الطلاب وأولياء الأمور فى كشوف بأماكن واضحة داخل المدارس، للتسهيل عليهم ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

الجدير بالذكر أن مدارس الجيزة، أعلنت يوم أمس السبت، نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، وذلك في كشوف واضحة بلوحة الإعلانات داخل المدارس، ومن المقرر إعلان نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي في المدارس يوم غد الإثنين.