شكرا لقرائتكم خبر عن "ميكانو" مشروع تخرج لطلاب آداب حلوان لتوضيح الأساليب التربوية الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار عدد من طلاب شعبة الصحافة بكلية الآداب جامعة حلوان قسم الإعلام، مشروع التخرج للعام الجامعي 2023 / 2022، بعنوان "ميكانو" وهي أول مجلة تربوية موجهة للآباء والأمهات، تهتم بتوضيح المفاهيم التربوية والتأكيد على تبني الأساليب التربوية الحديثة المتوافقة مع العصر الحديث، رافعين شعار "ابني ابنك".

وتختص المجلة بإرشاد الآباء والأمهات بكل ما يتعلق بأطفالهم، بما في ذلك الصحة الجسدية والعقلية، وتنمية مهاراتهم وهواياتهم، وتعليمهم، مؤكدين أن شخصية الطفل تكتمل بالبناء الصحيح، الذي يقوم على المبادئ والأخلاق الحميدة.

وشدد طلاب شعبة صحافة، على أهمية تربية الأبناء على المبادئ والأخلاق؛ لأن الأطفال هم أساس المجتمع.

وأكد الطلاب أن اهداف المجلة مساعدة المجتمع على التثقيف، تكوين المجتمع فكريًا ونفسيًا، تحسين الصورة النفسية والأخلاق للمجتمع المصري، تقوية العلاقة بين أفراد الأسرة، الحد من ظاهرة الطلاق وتفكك المجتمع المصري، تحسين الصحة النفسية للآباء والأمهات.

وأعلن طلاب مجلة ميكانو، إطلاق المجلة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل البقاء على اتصال مع الآباء والأمهات ومناقشة القضايا التي يواجهونها مع أطفالهم.

شارك في مشروع مجلة ميكانو، عددًا من الطلاب تحت رعاية عميدة الكلية د. مها حسني، وهم: “زياد هاني، منة الله ثابت، إسراء عادل، حمدي عبدربه،هادي حسين، محمد كمال، عمر هشام، يوسف مصطفي، شيماء رضا، زمزم منتصر، دنيا هشام، نور عادل، دينا أشرف، عمر خالد، آلاء طنطاوي، إنجي مدحت، آية محمد، إيريني جميل، حسن محمد، شمس علاء، تحت إشراف د. سالي سعيد.