شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك .

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي: -الطماطم بـ 7 ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 7 جنيه. ‏‎‏-البصل الأبيض ب 14.75جنيه. ‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر ب 14.75جنيه. ‏‎‏‎‏‎-الكوسة 9 . ‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 10.5 جنيه. ‏‎الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات. -الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه. بامية 30 جنيها ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه. . ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ10 جنيهات ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 15 جنيها. ‏‎‏‎‏-الليمون بـ 15جنيه. ‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها. ‏‎‏-الجوافة بـ 21 جنيه . -الموز البلدى 15 جنيها.

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