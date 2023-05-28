شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: لا شكاوى بامتحانات الدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت زينب عبد الفتاح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لشئون الإدارات التعليمية، صباح اليوم الأحد، غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية بالقاهرة نهاية العام الدراسي 2023 الدور الأول، والمنعقده بديوان عام المديرية، وفق توجيهات أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية.

وتم التأكيد على الالتزام بكافة التعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراعاة عوامل الأمن والسلامة المهنية قبل وبعد الإمتحان، وحظر المحمول نهائيا للطلبة والملاحظين، مؤكدة أنه لم ترد أية شكاوي حتى الآن.

وأشار الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني ، إلي تواجد فريق العمل بالتعليم الفني منذ فجر كل يوم ومتابعة العمل بكل دقة، كما يتابع غرف عمليات الإدارات التعليمية والتواصل المباشر لحظة بلحظة والتدخل السريع في حالة حدوث أى طارئ .