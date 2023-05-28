شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف حزمة من النصائح الهامة للحماية من أضرار التقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للحماية من الأضرار الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية والتى تتمثل في :

-يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط

-ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة الترابية تجنبا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية

- ينصح بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحــ ددها الطبيب

- يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق

-استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخـ روج من المنزل بفترة كافية

-التأكد من غلق نواف المنزل جيدًا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف

- شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين