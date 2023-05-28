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الصحة تكشف حزمة من النصائح الهامة للحماية من أضرار التقلبات الجوية

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للحماية من الأضرار الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية والتى تتمثل في : 

 

-يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط 

 

-ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة الترابية تجنبا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية

 

- ينصح بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحــ ددها الطبيب

 

- يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق 

 

-استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخـ روج من المنزل بفترة كافية

 

-التأكد من غلق نواف المنزل جيدًا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف

 

- شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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