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الحوار الوطنى ينشر مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم ويدعو للمشاركة بالرأى

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، نصوص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من 8 مواد داعية للمشاركة بالرأي حول نص القانون.

وأعلنت إدارة الحوار الوطني عقد جلسة خاصة لمناقشة نصوص مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يوم الأربعاء الموافق 31 مايو المحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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