شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى: لا صحة لمزاعم جماعة الإخوان الإرهابية بتعرض السائحين العرب لإجراءات تعسفية بالمطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله ببعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن تعرض السائحين من الأشقاء العرب لإجراءات تعسفية بالمطارات. يأتى ذلك فى إطار الإدعاءات الكاذبة والمحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة، بعد أن فشلت فى النيل من استقرار البلاد، فى ظل الوعى الشعبى لمخططاتها الآثمة.

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