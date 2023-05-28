شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: توريد 36 ألف طن من محصول القمح للشون والصوامع حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة توريد 36 ألفا و570 طنا من محصول القمح المحلي موسم 2023 لأكثر من 13 شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة حتى اليوم وفقاً للخطة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين بسهولة ويسر دون أية عقبات.

وأشار محافظ الجيزة إلى استمرار العمل وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات أمام الموردين حتى الانتهاء من موسم التوريد في 30 أغسطس 2023 أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز، لافتًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في هذا الملف الهام منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ الجيزة أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل المحافظة هذا العام تصل إلى ١٩ ألف فدان بمختلف القرى والمراكز لافتاً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي منوها إلى أن سعر الأردب بلغ 1500 جنيه زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

من جانبه أوضح أسعد منادي وكيل وزارة الزراعة بالجيزة إنه يتم تقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك مشيرًا إلى تم توريد 20 طن و 572 كجم بشون البنك الزراعي المصري و 15 الفا و177 طنا للشركة القابضة للصوامع، بالإضافة إلى 15 الفا و 978 طنا لشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة و توريد 5 الاف و 394 طنا للشركة العامة للصوامع.