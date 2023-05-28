شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة زويل تطلق كلية جديدة لإدارة الأعمال وبدء الدراسة سبتمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر
ويقول الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل ان مجلس إدارة المدينة وكذا مجلس الأمناء بما يضمه من خبرات علمية كبيرة برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي ارتأي أهمية لإطلاق الدراسة بمدرسة إدارة الأعمال بعد أن تم اطلاق كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي العام الماضي لتتكامل منظومة التعليم بالجامعة مع المسار العلمي والهندسي وتسهم في تخريج شباب قادر على التفكير الناقد والمبتكر ولديه القدرة على تغيير الواقع ودعم الاقتصاد المصري من خلال البحث العلمي وهو المفهوم البسيط للاقتصاد القائم على المعرفة لذا فإن مدينة زويل تقدم من خلال أحدث كلياتها وهي مدرسة إدارة الأعمال - مسارات أكاديمية احترافية مميزة تضم التخصصات التالية
-التحليل الاكتواري وإدارة المخاطر
-إدارة التمويل والاستثمار
-التسويق وريادة الأعمال وإدارة الابتكار
-العمليات وسلاسل الإمداد و التوريد وإدارة التكنولوجيا
ويمكن للطلاب المصريين والعرب التقدم للجامعة وتخصصاتها من خلال الموقع الرسمي للمدينة عبر شبكة الانترنت أو زيارة مقرها
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