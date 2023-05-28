شكرا لقرائتكم خبر عن "التناسليات الحيوانية" ينظم دورة بالتعاون مع المنظمة العربية لتنمية مهارات البيطريين والان مع تفاصيل الخبر
وأشار إلى أن ذلك يأتي أيضا فى ظل التعاون المثمر بين المنظمة ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية ، بما يخدم قطاع الثروة الحيوانية فى الدول العربية المختلفة ، ويسهم فى نقل الخبرات العلمية والعملية بين الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والفنيين العاملين فى مجال تنمية الثروة الحيوانية فى الدول العربية.
وأضاف فاضل ان البرنامج التدريبى يشتمل على التعريف بالمشاكل التناسلية فى الجاموس وكيفية التغلب عليها ، وكذلك عمل برامج توحيد الشياع فى الجاموس ، والطرق الحديثة فى التلقيح الاصطناعى والفحص التناسلى ، كما يشمل البرنامج التدريبى على التدريب العملى على الحيوانات مما يساهم فى رفع المهارات لدى المتدربين.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز