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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف نصائح هامة للتغلب علي الأنيميا عند الأطفال .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت : يجب على الطفل المصاب بالأنيميا التقليل من المشروبات التي تقلل من امتصاص الحديد، وعلى رأسها الشاي والقهوة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، في مرحلة التعليم الابتدائية، وذلك بـ 30 ألف مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية العام الدراسي الجاري في جميع محافظات الجمهورية.
وأضاف «عبدالغفار»، أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
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