شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأوقاف تطلق مسابقة "اعرف قدر نبيك" بجوائز قيمتها 200 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إطلاق وزارة الأوقاف مسابقة "اعرف قدر نبيك"، وذلك فى إطار التعريف بالنبى (صلى الله عليه وسلم) وبيان أخلاقه وشمائله.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
رئيس الوزراء يشهد افتتاح ملتقى "بُناة مصر 2023" لتعزيز فرص تصدير صناعة البناء
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح ملتقى "بُناة مصر 2023" في دورته الثامنة تحت شعار "فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم"، وينظمه الإتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، وشركة "إكسلانت كومينيكيشن" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
"معلومات الوزراء": ميناء بورسعيد يتقدم للمركز العاشر عالميا فى مؤشر الأداء
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير والمؤشرات الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتمامه، ألقى المركز الضوء على نتائج مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي عام 2023، والذي أشار إلى تقدم ميناء بورسعيد 3 مراكز ليصل إلى المركز العاشر في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2022 من بين 348 ميناء حول العالم، مقارنة بالمركز الـ 13 عام 2021 من بين 370 ميناء.
صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي بأن استقرار السودان ينعكس على الأطراف الإقليمية
أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية الصادرة صباح اليوم الأحد، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن استقرار السودان الشقيق، والحفاظ على وحدة أراضيه، وتماسك مؤسساته، سيكون له نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني، ولكن على الأطراف الإقليمية كافة.
مصدر أمنى: لا صحة لمزاعم جماعة الإخوان الإرهابية بتعرض السائحين العرب لإجراءات تعسفية بالمطارات
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله ببعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن تعرض السائحين من الأشقاء العرب لإجراءات تعسفية بالمطارات.
نتيجة خامسة ابتدائى وثانية إعدادى بالجيزة متاحة الآن فى المدارس
بدأت مدارس محافظة الجيزة، منذ قليل، إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي وإتاحتها في كشوف بأماكن واضحة؛ للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
استيراد 170 ألف رأس ماشية لطرحها فى عيد الأضحى.. اعرف التفاصيل
تحرص الحكومة على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية إحتياجات عيد الأضحي المبارك.
تعليم القاهرة: لا شكاوى بامتحانات الدبلومات الفنية
تابعت زينب عبد الفتاح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لشئون الإدارات التعليمية، صباح اليوم الأحد، غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية بالقاهرة نهاية العام الدراسي 2023 الدور الأول، والمنعقده بديوان عام المديرية، وفق توجيهات أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية.
مصر للطيران: انفجار أحد إطارات طائرة أثناء هبوطها فى جدة ولا توجد إصابات
قال مصدر مسئول بالشركة الوطنية مصر للطيران، إنه أثناء هبوط طائرة مصر للطيران رحلة رقم MS643 من طراز B738 علي مدرج الهبوط الخاص بمطار جدة الدولي تعرض أحد إطارات الطائرة إلي الانفجار.
الهند تصدر كتيبا بالعربية يتضمن فصلا عن أهمية مشاركة مصر بقمة مجموعة العشرين
أصدرت الهند كتيبا باللغة العربية يتضمن الأجندة الرسمية لرئاستها لمجموعة العشرين والتي ستعقد قمتها بالعاصمة دلهي يومي 9 و10 سبتمبر القادم.
الصحة تكشف حزمة من النصائح الهامة للحماية من أضرار التقلبات الجوية
كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للحماية من الأضرار الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية والتى تتمثل في :
الأوقاف تطلق مسابقة اعرف قدر نبيك بجوائز قيمتها 200 ألف جنيه
أكدت وزارة الأوقاف، أنه فى إطار التعريف بالنبى (صلى الله عليه وسلم) وبيان أخلاقه وشمائله، ومن خلال مبادرة " اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم)" تطلق الوزارة مسابقة "اعرف قدر نبيك" .
رئيس هيئة تعليم الكبار: نسعى لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول 2030
نظمت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو المرحلة الأولى لمشروع "تأهيل ميسرات تعليم الكبار على استخدام منهجية المرأة والحياة"، والتى تتمثل فى تنظيم ورشة عمل بعنوان "تعليم الكبار مدخلاً للتمكين والمواطنة"، بالتعاون مع جمعية حواء المستقبل (الأمانة العامة للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار)، والهيئة العامة لتعليم الكبار، والمركز الإقليمي لليونسكو لتعليم الكبار، خلال الفترة من 22 حتى 25مايو الجاري، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.
الأردن يحتفل بزفاف ولى العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثانى الخميس المقبل
أعلنت وزارة الثقافة الأردنية عن برنامج فعاليات وأنشطة احتفالية ستقام، الخميس المقبل، في جميع محافظات المملكة، احتفاءً بعقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردنى، على الآنسة رجوة خالد السيف.
رياح مثيرة للأتربة وأمطار تصل للسيول على بعض المناطق.. والقاهرة 34 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس معتدل فى الصباح الباكر حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز
رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية