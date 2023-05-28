شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بكوريا يبحث مع اتحاد المستوردين الكوريين توسيع العلاقات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار السفير المصرى لدى كوريا الجنوبية خالد عبد الرحمن، اتحاد المستورين الكورية (KOIMA)، لبحث سبل توسيع العلاقات الثنائية التجارية مع السفير المصري في كوريا.

فيما أكدت جمعية الاستيراد الكورية في صحفي بيان لها نشرته على موقع الرسمى أن رئيس مجلس الإدارة كيم بيونج، قد ناقش مع السفير المصري خالد عبد الرحمن سبل توسيع العلاقات التجارية الثنائية.



جانب من زيارة سفير مصر لدى كوريا الجنوبية

ئ

سفير مصر لدى كوريا الجنوبية يتوسط الحضور