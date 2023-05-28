شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف نصائح هامة للتغلب على الأنيميا عند الأطفال .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان أنه للتغلب على الأنيميا عند الأطفال، يجب أن يتناول الطفل المصاب بالأنيميا الأطعمة الصحية الآتية البروتين اللحوم) - منتجات الألبان - الدواجن - البقوليات - الخضروات الورقية) الحديد (الخضروات الورقية الداكنة - اللحوم الحمراء - الكبدة - الأسماك - الفواكه المجففة) حمض الفوليك وفيتامين ب المركب (المكسرات - اللحوم الحمراء) فيتامين ب (اللحوم البيضاء - اللبن ومشتقاته كالجبن - البيض).

وتابعت : يجب على الطفل المصاب بالأنيميا التقليل من المشروبات التي تقلل من امتصاص الحديد، وعلى رأسها الشاي والقهوة.