شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إعلام لبنان: نتائج التعاون والتنسيق مع مصر ستظهر قريبا على الساحة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الإعلام اللبنانى زياد مكاوي، أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا مع الإعلام المصرى فى شتى المجالات، منوها إلى أن نتائج هذا التعاون والتنسيق ستظهر قريبا على الساحة العربية.

وقال وزير الإعلام اللبنانى - فى تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت على هامش ملتقى الإعلام العربى فى دورته الـ 18 والذى انطلقت فعالياته اليوم الأحد، وتستمر لمدة يومين - إنه حرص منذ تولية وزارة الإعلام اللبنانية على توطيد العلاقات مع إعلام مصر العريق وتعزيز التعاون التاريخى بين الجانبين الممتد منذ عقود طويلة.

وأضاف مكاوي: أن الإعلام العربى قادر على مواكبة التغيرات العالمية بفضل سواعد الشباب والخبرات الإعلامية المختلفة التى يمتلكها.. مؤكدا أن العالم العربى يتجه نحو الاستقرار خاصة بعد إعلان جدة عقب اجتماع الجامعة العربية الأخير بالمملكة العربية السعودية.

وأشار وزير الإعلام اللبنانى إلى أن الإعلام يعكس صورة استقرار الدولة، فالإعلام المستقر دائما ما يكون معبرا عن استقرار الدولة ونهضتها.. وقال: أن ما يحدث حاليا فى لبنان من زيادة فى حرية الإعلام يصفه البعض بأنه "فوضى إعلامية".