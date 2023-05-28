مجلة "أرابيسك" مشروع تخرج بإعلام الأزهر يناقش صناعة الأثاث

القاهرة - سامية سيد - أطلق فريق من طلاب قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام_جامعة الأزهر_ مجلة ورقية متخصصة ضمن مشاريع تخرج هذا العام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تحمل اسم "أرابيسك".

وتهدف المجلة إلى معرفة الخشب ودوره فى حياة الإنسان، والتعريف بمصطلح "الأرابيسك" فى العالم الإسلامي، ومعرفة أنواع الأخشاب المستخدمة فى صناعة الأثاث، وأشهر متاجر بيع الأثاث فى مصر، والتكنولوجيا واستخداماتها فى صناعة الأثاث، والوقوف على المشكلات التى تواجه الأخشاب والطرق الصحيحة لعلاج تلك المشكلات، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبى فى صناعة الأثاث.

وتضم المجلة عددًا من الفنون الصحفية فى تناولها لصناعة الأثاث، فاحتوت على حوارات صحفية مع متخصيين فى مجال الأثاث، إضافة إلى تقارير وتحقيقات تعكس رؤيتهم ورؤية الخبراء والمحللين فى تناول مشكلات صناعة الأثاث من كافة الجوانب المحيطة بها، كما تُقدم المجلة ضمن عددها مقالات كتبها الطلاب بأنفسهم عن الخشب ودوره فى حياة الإنسان، وأهمية الأثاث المنزلي، ومميزاته، وعيوبه.

ويشرف على المشروع، الدكتور عمر غنيم، المدرس المساعد بقسم الصحافة والنشر، ويضم المشروع عشرة طلاب، هم: محمود رضا شريف، محمد صادق حامد، محمد أحمد قنديل، عونى عبدالرحمن البلكيمي، إسلام عبدالنبي، مصطفى خالد شربيني، عبدالله أبو ريا، عبدالرحمن حسن محمد، عبدالله حسين، محمد أبو بكر.

يأتى المشروع ضمن سبعة عشر مشروعًا لمجلات متخصصة اعتمدها قسم الصحافة والنشر، تنطلق من رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مدينة دمياط للأثاث وهى أحد المشروعات القومية الكبرى ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبوابة الأثاث الدمياطى للوصول للعالمية، خاصة أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة فى صناعة الأثاث والصناعات المكملة فى الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث، وأحد القطاعات الصناعية الواعدة فى مصر، حيث يتمتع منتج الأثاث المصرى وخاصة الدمياطى ذو الحرفة اليدوية العالية بسمعة عالمية جيدة، مما يؤدى إلى فتح مجالات جديدة لصادرات الأثاث الدمياطى على المستوى المحلى والإقليمى والعالمي، والمدينة تعتبر قبلة الحياة لصناعة الأثاث لتحولها من حرفة إلى صناعة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ويقع المشروع بمنطقة شطا محافظة دمياط على مساحة ٣٣١ فدانا.