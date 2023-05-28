شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل رئيس تيار الحكمة العراقى عمار الحكيم في مقر الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي خلال زيارته لمصر، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر "تويتر".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين الشقيقين والحرص مشترك على تعزيزها والنهوض بها إلى أرحب الآفاق.