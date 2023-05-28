شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على محاضرات القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محاضرات القوافل التعليمية إقبالا كبيرا من جانب طلاب الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء، وقال سيد مصطفى المشرف العام على القوافل التعليمية، إن القوافل شهدت إقبال كبير فى يومها الثانى بمحافظة شمال سيناء وحققت نجاحا، حيث أقيمت الفعاليات فى مدن العريش والشيخ زويد ورفح وبير العبد بحضور أكثر من 2000 طالب وطالبة.

وأوضح أن القوافل يتم تنفيذها من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتنمية المحلية، موضحا أن عدد كبير من الطلاب استفادوا من القوافل التعليمية، على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن المحاضرات استهدفت طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.