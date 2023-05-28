شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يؤكد دعمه الكامل لمكتبة الإسكندرية ودورها المهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها لقاء الرئيس السيسي، مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، الذي يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعدداً من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، الذي يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعدداً من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب، من بينهم الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، وميجيل موراتينوس وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، والدكتور مفيد شهاب، ومحمد بن عيسى وزير الخارجية والثقافة المغربي الأسبق، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة الوزيرة السابقة والرئيسة السابقة لهيئة البحرين للثقافة والآثار، والمهندس هاني عازر، وأمينة محمد وزيرة الثقافة الكينية السابقة، وسامية نكروما الرئيس السابق لحزب المؤتمر الشعبي في غانا، والدكتور محمد سلماوي.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب السفير أحمد الدليمي السفير العراقي بالقاهرة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض ملامح المقترح المقدم من جانب عدد من المستثمرين بالخارج، لتأسيس شركة "المصريين في الخارج للاستثمار"، وذلك بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكل من المهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة شركة "فيرنبرو جلوبال" للاستثمار بالولايات المتحدة الأمريكية، والمهندس تامر هدايت، رئيس مجلس إدارة شركة "نت سينك" الأمريكية، والدكتور حسن الجراحي، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للطباعة بالمملكة العربية السعودية، والخبير المصرفي وائل حسن، مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس، والمستشار علاء رجب، المستشار القانوني بالبنك المركزي، وعادل بولس، رئيس مجلس إدارة شركة "أميرة" للمنتجات الغذائية، وكريم أسعد، الرئيس التنفيذي لشركة "بروكس آند كيمبتون"، وعدد من المسئولين.
إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بعدد من قادة القوات المسلحة بقاعدة المشير طنطاوى العسكرية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة بما يمكنها من الوفاء بمسئولياتها الوطنية فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى .
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