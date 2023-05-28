شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية شئون اللاجئين تؤكد أهمية الدعم الدولى لمصر لاستيعاب أعداد الوافدين من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الدكتورة حنان حمدان ممثلة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر والجامعة العربية عن تقديرها لاستقبال مصر أكثر من 160 ألف وافد من السودان ، مؤكدة أن الدعم الدولى مصر أصبح أكثر إلحاحا لاستيعاب الأعداد المتزايدة ودعمهم.

وقالت حنان حمدان في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "ممتنون لاستقبال محافظ أسوان ومسؤولي معبر قسطل للمفوض السامي اليوم/الأحد/ لمقابلة النازحين القسريين من السودان وتعضيد التعاون مع الحكومة المصرية".

وأضافت" أن مصر استقبلت أكثر من 160 ألف وافد من السودان فى الستة أسابيع الماضية وأصبح الدعم الدولي أكثر إلحاحا لاستيعاب الأعداد المتزايدة ودعمهم".

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي ، حشد الدعم لمصر التي استقبلت أكبر عدد من الوافدين من السودان حتى الآن ،مشيرا إلى أن مصر استقبلت نحو 160 ألف وافد من السودان منهم 153 ألف مواطن سوداني.



وبحسب بيان صادر عن مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم / الأحد/ قال المفوض السامي - الذي يزور مصر حاليا - أنه سيلتقي عددا من المسؤولين في مصر والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، وأنه سيتوجه إلى منطقة قسطل الحدودية الجنوبية ،مؤكدا أن زيارته إلى مصر، تأتي لتسليط الضوء على احتياجات النازحين قسرا إلى مصر بسبب الصراع في السودان.



وقال جراندى، خلال لقائه في مصر مع عدد من اللاجئين السودانيين،إنه على القائدين العسكريين المتقاتلين في السودان يجب أن يستمعا إلى القصص المأساوية التي سمعها من اللاجئين الفارين من العنف المروع.. مضيفا "إذا كان القائدان يهتمان حقا بشعبهما، فسيوقفان الحرب الآن"،مؤكدا أن منظمات الإغاثة تستطيع المساعدة ولكن الحل بيد القائدين.

يُشار إلى أن النزاع الذي اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من شهر أبريل الماضي، قد أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، وأجبر مئات آلاف الأشخاص على الفرار سواء داخل السودان أو عبر الحدود بحثا عن الأمان.