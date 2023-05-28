شكرا لقرائتكم خبر عن بدء احتفالية كنائس زويلة الأثرية بذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، الاحتفالية التي تنظمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بكنائس زويلة الأثرية بحي الجمالية، بالقاهرة، بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وسط حضور كبير من الشخصيات العامة ومسئولي وزارة السياحة والآثار وأعضاء مجلس النواب والأحزاب والآباء الكهنة وشعب الكنيسة.

وترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، الصلاة فى بداية الحفل.

ويتضمن برنامج الاحتفالية موكبا لفريق الكشافة وهم يرفعون علم مصر، ويحملون صندوق أسرار زويلة، فيلمًا تسجيليًا عن الآباء البطاركة لزويلة، وترانيم عن رحلة العائلة المقدسة ومكانة زويلةعبر التاريخ ، ثم يزور الحاضرون صهريج العائلة المقدسة ومتحف البطاركة الموجودين بالكنيسة.