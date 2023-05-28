شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: "دعم رئاسى لجهود مكتبة الإسكندرية فى نشر المعرفة وبناء الجسور بين الأمم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا الإثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، "دعم رئاسى لجهود مكتبة الإسكندرية فى نشر المعرفة وبناء الجسور بين الأمم"، وفيه: الرئيس السيسى يلتقى أعضاء مجلس أمناء المكتبة ويؤكد أهمية التجديد المستمر فى أطر وأساليب عملها.. أحمد زايد: نقدر دعم الرئيس إيمانا بدور المكتبة فى إنتاج المعرفة وترسيخ قيم العلم والثقافة على المستوى المحلى والعربى والأفريقى والدولى.

وداخل العدد

ـ الرئيس السيسى يستقبل رئيس تيار الحكمة العراقى.. ويؤكد: دعم مصرى لجهود نهضة واستقرار العراق.





ـ "الحوار الوطنى" ينشر نص مشروع قانون "الأعلى للتعليم والتدريب" 12 اختصاصا للمجلس تتضمن توحيد السياسات لربط المنظومة بمتطلبات سوق العمل.

ـ رئيس الوزراء: ندعم إطلاق شراكات لدفع حركة البناء والتشييد بالمنطقة.





ـ رئيس الوزراء يلتقى عددا من المصريين بالخارج بهدف تأسيس شركة المصريين فى الخارج للاستثمار.

ـ فحص 4 ملايين و851 ألف طفل ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف وفقدان السمع.



