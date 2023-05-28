شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الفتوى: هناك حكمة من تشريع الميراث كما أنزله الله سبحانه وتعالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك حكمة من تشريع الميراث كما أنزله الله سبحانه وتعالى، ولذا وجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، لأن مرد الأمر كله لله، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى عندما يأمرنا بشئ فإنه يأمرنا بالخير.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "العقل البشرى لا يتوافق على شئ فى فريق يقولك المرأة لا يحق لها أنت ترث، وفى فريق تانى يقولك لأ المرأة مظلومة فى حقها، ويجب المساواة، فأفكارنا كلنا من نابع أنفسنا ووجهات النظر والثقافة فقط، فعلينا أن نتبع الأمر الإلهي فقط هو الذى خلق الذكر والإنثى، فهو العدل والعليم ببواطن الأمور وظواهرها، فعلينا اتباعه حتى تستقيم حياتنا".

واستكمل: "لاقى حد يقولك ليه المرأة تورث، إزاى أورث فلوسى ومالى إلى ناس غريبة عنى، لأن بنته تزوجت راجل تانى وبالتالى فعياله ليس من عائلته، فتلاقى ممكن الأب نفسه هو اللى يحرم بنته من الميراث، فكل دى أمور جاهلية وقطع للأرحام واعتراض على أمر الله، إحنا فى حاجة غريبة تلاقى الزوج زعلان إن مراته لم ترث، وفى نفس الوقت يحرم أخته من الميراث".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.