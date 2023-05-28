شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر صحة أفريقيا بمشاركة علماء "نوبل" فى الفيروسات الكبدية 6 يونيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يعقد مؤتمر صحة أفريقيا Africa Health ExCon ، في الفترة من 6 إلى 9 يونيه بالقاهرة، والذى يشارك فيها كبار علماء العالم وأفريقيا، والذى يمثل أكبر مؤتمر طبى، ويستهدف وضع حلول جديدة لقطاع الرعاية الصحية في القارة الأفريقية.

من جانبه قال الدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، إن المؤتمر يهدف لتعزيز تعاون الدولة المصرية ومد جسور الشراكة بالقارة الأفريقية، مضيفا أن فعاليات المعرض والمؤتمر تبدأ في الفترة من 6 الى 9 يونيو المقبل.

يشارك في المؤتمر أكثر من 700 خبير وعالم، مثل البروفوسير هارفي أولتر الحاصل على جائزة نوبل في الطب نتيجة أبحاثه في مجال الفيروسات الكبدية، والعالم جون وورد، رئيس اتحاد التحالف الدولى للقضاء على الفيروسات الكبدية، لتاكيد نجاح مصر في القضاء على فيروس سي كما اعترفت بها ودعمتها منظمة الصحة العالمية، والتي ستشارك بجلسات في المؤتمر، كما يحضر المؤتمر مركز السيطرة على الأمراض الأفريقي، وكبرى المؤسسات الصحية العالمية على مستوى العالم، وبحضور عدد كبير من الوزراء وعلى رأسهم الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وأضاف، أن المؤتمر ينظمه هيئة الشراء الموحد، والبرنامج العلمى للمؤتمر وضعته الجمعية الطبية المصرية، وشعارنا هو "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، موضحا، إننا نهدف إلى إعادة توجيه انظار المستثمرين للقارة الأفريقية، ويقام المعرض على مساحدة 60 ألف متر ويشارك كبرى شركات الأدوية والتكنولوجيا الطبية، وباشتراك كبرى المستشفيات الحكومية والخاصة، وتنظم الجمعية الطبية المصرية جلسات في 25 تخصص في الطب، بحوالى 300 جلسة علمية، وتتطرق الجلسات للمشاكل التي يعانى منها القطاع الصحى بالقارة الأفريقية مثل الصحة العامة، وانتشار الأوبئة والأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية والبيئية، ومشاكل القطاع الصحى بعد جائحة كورونا، وأيضا مشاكل صحة الأم والطفل بالقارة الأفريقية .

وقال، تشارك شركات الدواء المصرية والعالمية بجلسات عمل وحلقات نقاش حول الفجوات في نظام الدواء، وكيفية تحقيق التعاون بين الدول الأفريقية من أجل توطين صناعة الدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وفتح أسواق مشتركة وتوحيد إجراءات التسجيل والتسعير والاتاحة التسويقية للدواء.