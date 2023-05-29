شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف رعدية وأمطار غزيرة ومتوسطة على حلايب وأبو رماد بالبحر الأحمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت عواصف رعدية ترابية مصاحبة لسقوط أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة، مدينة حلايب جنوب محافظة البحر الأحمر وقراها المختلفة "أبو رماد ورأس حدربة"، مساء اليوم الأحد، وهناك توقعات بزيادة حدتها خلال الساعات المقبلة، كما شهدت عدة مناطق جبلية فى حلايب وشلاتين، تجمعات مياه عقب سقوط أمطار بها.

وكانت شهدت مناطق متفرقة بمحافظة البحر الأحمر أمس السبت، سقوط امطار على المناطق الشمالية للمدينة، بداية من الزعفرانة حتى مدينة رأس غارب، وكذلك المناطق الجبلية بمدينة سفاجا، والقصير ومرسي علم.

وحذرت إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر، من توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف مدن المحافظة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشددت الإدارة العامة للأزمات بالبحر الأحمر، على قائدي السيارات توخي الحيطة والحذر على الطرق الداخلية والخارجية عند سقوط الأمطار والالتزام بقواعد المرور.