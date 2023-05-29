شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه بتوفير الأنشطة لتحقيق مبادئ مبادرة رفقاء "قادرون باختلاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، وذلك أثناء زيارة الوزيرين لمحافظة الوادى الجديد، كما تفقد الوزيران والمحافظ فصول المدرسة، للوقوف على مدى الرعاية والدعم التى تقدمه المدرسة للطلاب.

وأكد الدكتور رضا حجازي على ضرورة توفير الأنشطة التي تحقق مبادئ المبادرة الرئاسية رفقاء "قادرون باختلاف" من خلال التطبيق العملي لمهارات لغة الاشارة، موجها بنشر لوحات استرشادية في جميع مدارس المحافظة بالإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم وضعاف السمع يصاحبها QR كود يظهر حركة الاشارة، وذلك لرفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة لغة الإشارة، وتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم فى المجتمع.

وشهد الوزيران والمحافظ خلال الزيارة، تقديم الطلاب عددا من الفقرات الفنية بلغة الإشارة، وقام الوزيران والمحافظ بتشجيعهم، مشيدين بأدائهم وموهبتهم.

وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمهندس سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس أكمل شوقي رئيس الإدارة المركزية للتصميم بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.