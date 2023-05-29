شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعود إلى أرض الوطن بعد رحلة رعوية استغرقت 20 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية/ عائدًا رحلة رعوية استغرقت 20 يومًا، زار خلالها الڤاتيكان وثلاث إيبارشيات قبطية فى أوروبا.

والتقى قداسته ببابا الڤاتيكان قداسة البابا فرنسيس وذلك بمناسبة مرور خمسين سنة على عودة العلاقات بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، وعشر سنوات على أول زيارة لقداسة البابا تواضروس للڤاتيكان.

بينما شملت الجولة الرعوية إيبارشية تورينو وروما، وإيبارشية ميلانو، بإيطاليا، إلى جانب إيبارشية النمسا.