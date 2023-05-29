شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 29/5/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وقت صلاة الفجر 4:12 ص

موعد صلاة الظهر 12:52 ص

موعد صلاة العصر 28: 4

موعد صلاة المغرب 7:50 م

موعد صلاة العشاء 9:20

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:12 ص

موعد صلاة الظهر 12:57

موعد صلاة العصر 4:36

موعد صلاة المغرب 7:58 م

موعد صلاة العشاء 9:29 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:06

موعد صلاة الظهر 12:48 م

موعد صلاة العصر 4:25 م

موعد صلاة المغرب 7:47 م

موعد صلاة العشاء 9:18 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:08

وقت صلاة الظهر 12:40

موعد صلاة العصر 4:11 م

وقت صلاة المغرب 7:33 م

وقت صلاة العشاء 9:00 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:24 ص

موعد صلاة الظهر 12:46 ص

موعد صلاة العصر 10: 4

موعد صلاة المغرب 7:34 م

موعد صلاة العشاء 8:57