شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 29/5/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
وقت صلاة الفجر 4:12 ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 28: 4
موعد صلاة المغرب 7:50 م
موعد صلاة العشاء 9:20
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:12 ص
موعد صلاة الظهر 12:57
موعد صلاة العصر 4:36
موعد صلاة المغرب 7:58 م
موعد صلاة العشاء 9:29 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:06
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:47 م
موعد صلاة العشاء 9:18 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:08
وقت صلاة الظهر 12:40
موعد صلاة العصر 4:11 م
وقت صلاة المغرب 7:33 م
وقت صلاة العشاء 9:00 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:24 ص
موعد صلاة الظهر 12:46 ص
موعد صلاة العصر 10: 4
موعد صلاة المغرب 7:34 م
موعد صلاة العشاء 8:57
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