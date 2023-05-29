شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم الدولى يستقبل 8 رحلات لسائحين من ألمانيا وإيطاليا والتشيك وهولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الإثنين، 8 رحلات طيران دولية ضمن 118 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين.

وتبين من جدول رحلات الطيران الوافدة اليوم الإثنين وصول رحلتين من العاصمة التشيكية براغ، و3 رحلات من ايطاليا، ورحلتين من المطارات الالمانية، ورحلة من العاصمة الهولندية امستردام.

وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولا للفندق للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر.

كما تبين من جداول الرحلات الاسبوعية أنه من المقرر استقبال 118 رحلة تصل من 11 دولة أوربية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، كذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.