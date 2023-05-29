شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات تجديد اشتراكات المترو بعد انتهاء العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مترو الانفاق عن الخطوات والأوراق المطلوبة لتجديد الاشتراكات بعد انتهاء العام الدراسى.

1. طلاب الصف الثالث الثانوي العام والفني والتعليم الجامعي.

2. بالنسبة للفئات التي يسمح لها بالتجديد، الأوراق المطلوبة هي رقم الجلوس أو أي مستند يدل على الصف الدراسي وكذلك التعليم الجامعي

3. سيتم تجديد اشتراك الطلبة لمدة شهرين ابتداءً من يوم 27-5-2023 (بعدد 120 رحلة)

4. في حالة التجديد من تاريخ 24/6/2023 سيتم تجديد الاشتراك لمدة شهر واحد (بعدد 60 رحلة)

5. يتم إيقاف اشتراكات الطلبة نهائيا بنهاية عمل يوم الجمعة الموافق 30-6-2023

6. متاح للطلبة الرجوع لمكاتب الاشتراكات بالمحطات لمزيد من المعلومات.