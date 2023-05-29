شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 16 سيارة ميكروباص مخالفة ورفع 166 حالة إشغال خلال حملة بالدقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي الدقي حملة مكبرة بميدان المساحة وشوارع "هارون، وحسين واصف، والتحرير"، استهدفت رفع إشغالات وتعديات الأكشاك والكافيهات من الطريق العام، ومتابعة انتظام غلق المحال التجارية والورش وفقا للمواعيد المقررة، وضبط سيارات السرفيس المخالفة لخطوط السير، لتحقيق الانضباط وردع المخالفين ومنع كافة صور إعاقة الطريق، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، عن رصد عدد 2 ورش مخالفة بمواصلة العمل بعد المواعيد المقررة، وضبط 16 سيارة ميكروباص و8 دراجات نارية مخالفة، بالإضافة إلى رفع 166 حالة إشغال للطريق العام وتحرير محاضر ضد مخالفين.

يذكر أن حي الدقي شن أول أمس السبت، حملة لإيقاف عمل سنتر تعليمي يدار دون ترخيص بإحدى الوحدات السكنية الكائنة بشارع هارون من ميدان المساحة، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

وأسفرت الحملة عن إيقاف الأعمال المخالفة والتحفظ على الأدوات المستخدمة، بالإضافة إلى ضبط 19 سيارة مخالفة بالانتظار أعلى الرصيف ورفع 333 حالة إشغال في خط سير الحملة بشارع المساحة والسالولي وشارع الدقي وإيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.