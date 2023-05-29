شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المركز المصرى للدراسات يبحث مع عمار الحكيم دعم العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، مع السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة بالعراق، وجهات النظر حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دفع العلاقات بين البلدين.

وألقى رئيس تيار الحكمة الوطني بالعراق، خلال زيارته للمركز المصري، محاضرة بعنوان "رؤية لآفاق التعاون العربي في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة" بحضور أعضاء الهيئة الاستشارية للمركز.

وصرح الدكتور خالد عكاشة بأن العلاقات المصرية العراقية التاريخية شهدت مزيدا من التطور وحظيت بدفعة قوية خلال السنوات الأخيرة على كافة المستويات خاصة السياسية والاقتصادية والأمنية.

وشدد على أهمية زيارة رئيس تيار الحكمة الوطني بالعراق، للقاهرة في هذا التوقيت وحرصه على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من القيادات لإجراء نقاش حول آفاق تطوير العمل العربي المشترك؛ ما يعكس قدر الاهتمام العراقي بتعزيز الشراكات الاستراتيجية المتعددة والمتنوعة مع الدولة المصرية .

من جهته، أكد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، خلال المحاضرة، أهمية تعميق العلاقة بين مصر والعراق وتوثيقها؛ بما ينعكس بالإيجاب على الشعبين الشقيقين، لاسيما في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد عمار الحكيم بالدور المهم لمصر في التعامل مع الأزمات الإقليمية وتأييدها ضرورة اللجوء الى الحلول السياسية على مستوى القضايا الإقليمية و الدولية.

وقال إن هناك العديد من المجالات التي يمكن أن يكون هناك تطور في التعاون بين مصر والعراق على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والعراق والأردن قائمة على حجم المصالح المشتركة التي تجمعهم، ويجري العمل عليها في مشاريع مشتركة للربط الكهربائي وغيرها من مجالات التعاون.

واعتبر أن الظروف الدولية الراهنة وانشغال الدول الغربية بقضاياها يحتم على دول المنطقة ترسيخ مبدأ الاعتماد على النفس وتعظيم التعاون فيما بينها لتحقيق تطلعات الشعوب العربية في الاستقرار والتنمية.

ونوه عمار الحكيم كذلك إلى أن كل تهدئة إقليمية تنعكس إيجابيًا على العراق، لافتا إلى نموذج استضافة العراق لخمس جولات من المباحثات بين السعودية وإيران، وهي تجربة ناجحة مرشحة بأن تمتد إلى دول أخرى.

