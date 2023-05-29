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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تقيم معرضا للحرف اليدوية بالحديقة الدولية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وأكد محافظ القاهرة ان تلك الفعاليات تأتى فى ضوء اهتمام الدولة بالتمكين الاقتصادي للمرأة وإيجاد فرص عمل لأصحاب الحرف توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة و تماشيًا مع رؤية مصر 2030 .
وفى سياق أخر شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل ختام مهرجان أسبوع مصر الجديدة بمدينة غرناطة والذي أقيم تحت شعار "إشراقة جديدة لمصر الجديدة" بمناسبة الذكرى الـ 118 على انشاء حى مصر الجديدة.
وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن الإحتفالية المتميزة وفعاليتها المتنوعة تمت تزامنًا مع العيد السنوى لمصر الجديدة الذى يوافق 23 مايو من كل عام، مما أكسبها زخمًا إضافيًا، خاصة مع ما يتميز به حي مصر الجديدة من عناصر معمارية فريدة.
محافظة القاهرة تقيم معرضا للحرف اليدوية بالحديقة الدولية
محافظة القاهرة تقيم معرضا للحرف اليدوية بالحديقة الدولية
معرض للحرف اليدوية بالحديقة الدولية
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