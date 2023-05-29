شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تقيم معرضا للحرف اليدوية بالحديقة الدولية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت محافظة القاهرة معرضًا للحرف اليدوية بالحديقة الدولية فى إطار انضمام مدينة القاهرة إلى شبكة المدن الابداعية لليونسكو في مجالي الحرف التراثية و الفنون الشعبية .

وأكد محافظ القاهرة ان تلك الفعاليات تأتى فى ضوء اهتمام الدولة بالتمكين الاقتصادي للمرأة وإيجاد فرص عمل لأصحاب الحرف توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة و تماشيًا مع رؤية مصر 2030 .

و قد تضمن المعرض بعض الحرف التراثية من المشغولات اليدوية والجلود ، و الخوص ، و الحديد المشغول ، و الكروشيه ، و الاكسسوار و الديكوباج ، و الريزن ، بالإضافة إلى منتجات التجميل المصنوعة يدويًا .

وفى سياق أخر شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل ختام مهرجان أسبوع مصر الجديدة بمدينة غرناطة والذي أقيم تحت شعار "إشراقة جديدة لمصر الجديدة" بمناسبة الذكرى الـ 118 على انشاء حى مصر الجديدة.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن الإحتفالية المتميزة وفعاليتها المتنوعة تمت تزامنًا مع العيد السنوى لمصر الجديدة الذى يوافق 23 مايو من كل عام، مما أكسبها زخمًا إضافيًا، خاصة مع ما يتميز به حي مصر الجديدة من عناصر معمارية فريدة.